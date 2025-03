Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 351,03 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 351,03 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 350,49 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 350,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 181.768 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,53 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 USD aus. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 393,00 USD.

Am 30.01.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 29.04.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Kahlschlag bei Tech-Größen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im vierten Quartal 2024

Zahlreiche Verkäufe: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2024 im Depot

NVIDIA- und Amazon-Aktien abgestoßen: Diese US-Aktien hatte die Commerzbank im 4. Quartal 2024 im Depot