Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag mit KursVerlusten

Die Visa-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 10:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 208,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 207,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 207,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 510 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.06.2022 bei 178,62 EUR. Abschläge von 16,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 26.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.936,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.059,00 USD umgesetzt.

Die Visa-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,46 USD je Aktie belaufen.

