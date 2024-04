Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 275,94 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 275,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 276,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 276,10 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 142.562 Aktien.

Bei einem Wert von 290,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,44 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 216,14 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 USD aus.

Visa veröffentlichte am 25.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.634,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.936,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert mittags