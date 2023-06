Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Montagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Visa 214,20 EUR

Um 11:51 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 214,55 EUR. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 214,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,65 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.009 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 217,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,37 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2022 (177,66 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,19 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.985,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.189,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 8,60 USD je Aktie aus.

