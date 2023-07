Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 217,85 EUR nach.

Die Visa-Aktie musste um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 217,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 217,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,85 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.050 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 218,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,46 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 180,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,27 Prozent.

Visa ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.985,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.189,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2024 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,60 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

1. Quartal 2023: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vergangenen Quartal im Portfolio

Bridgewater Associates: So hat der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds im ersten Quartal 2023 investiert

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich