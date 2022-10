Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Visa-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 188,82 EUR. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 189,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.393 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 12,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,68 Prozent auf 7.275,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.130,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,41 USD je Visa-Aktie belaufen.

