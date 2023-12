Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 252,88 USD.

Die Visa-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 252,88 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 252,66 USD. Mit einem Wert von 254,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 121.549 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 04.12.2023 markierte das Papier bei 257,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (202,14 USD). Abschläge von 20,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.10.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.609,00 USD im Vergleich zu 7.787,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,89 USD je Aktie.

