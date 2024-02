Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 274,50 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 274,50 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 274,21 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 274,80 USD. Bisher wurden heute 164.560 Visa-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2024 markierte das Papier bei 279,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 2,00 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 208,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 31,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.01.2024. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.634,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.936,00 USD umgesetzt worden waren.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 9,92 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester