Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Visa im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 349,23 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 349,23 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 350,65 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 349,22 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.829 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 351,05 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 0,52 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,74 USD am 26.07.2024. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 27,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 USD je Visa-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 393,00 USD.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in New York: Dow Jones startet im Minus

Visa steigert Gewinn im Weihnachtsquartal - Aktie gibt dennoch nach