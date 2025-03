Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 343,61 USD.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 343,61 USD ab. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 342,61 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 345,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279.967 Visa-Aktien.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 366,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 393,00 USD.

Am 30.01.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent auf 9,51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Börse New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich

Kahlschlag bei Tech-Größen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im vierten Quartal 2024