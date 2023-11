Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 243,64 USD.

Die Aktie legte um 21:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,2 Prozent auf 243,64 USD zu. Die Visa-Aktie legte bis auf 244,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 244,20 USD. Bisher wurden heute 4.903 Visa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,00 USD. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,61 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2022 bei 193,39 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 25,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.609,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.787,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 USD je Visa-Aktie belaufen.

