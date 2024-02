Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Mittwochnachmittag an

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 277,48 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 277,48 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 279,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 279,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164.520 Visa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,99 USD) erklomm das Papier am 01.02.2024. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 0,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.03.2023 bei 208,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.634,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.936,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

