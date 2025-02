Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 350,67 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 350,67 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 350,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 348,00 USD. Zuletzt wurden via New York 134.886 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 351,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,74 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 393,00 USD je Visa-Aktie aus.

Am 30.01.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 2,58 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Am 29.04.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,27 USD je Aktie aus.

