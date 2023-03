Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 227,07 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,35 USD zu. Bei 226,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 118.652 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 238,05 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 4,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Visa am 26.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.936,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.059,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,46 USD je Aktie belaufen.

