Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Bei der Visa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 344,49 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 344,49 USD. Bei 344,62 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 340,80 USD. Mit einem Wert von 340,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 188.911 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 366,53 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 26,63 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 393,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Visa am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Verluste

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient