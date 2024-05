Aktie im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag fester

07.05.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 273,71 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 273,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 274,50 USD. Mit einem Wert von 273,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.771 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 290,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,30 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 216,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 26,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023. Am 23.04.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 8,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,99 Mrd. USD umgesetzt. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet. Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,95 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com