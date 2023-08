Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Visa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 239,85 USD zu.

Die Visa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 239,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 240,40 USD. Bei 239,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 178.149 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 245,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (174,80 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.07.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,16 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.123,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.275,00 USD umgesetzt.

Am 25.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,65 USD im Jahr 2023 aus.

