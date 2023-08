Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt Stellung am Montagvormittag

Visa im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Visa. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 238,87 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 238,87 USD an der Tafel. Die Visa-Aktie legte bis auf 241,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 238,10 USD ab. Bei 238,10 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.207 Stück gehandelt.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,09 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,70 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.123,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.275,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 8,65 USD je Aktie aus.

