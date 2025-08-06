DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.955 -0,5%Nas21.271 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Notierung im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag ohne große Veränderung

07.08.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Visa hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 340,00 USD bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
292,40 EUR 1,50 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 340,00 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 342,00 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 339,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,43 USD. Bisher wurden heute 135.847 Visa-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,32 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,61 Prozent Luft nach unten.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
