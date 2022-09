Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Visa-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 200,15 EUR. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 199,82 EUR. Mit einem Wert von 200,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.245 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 6,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 168,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 19,14 Prozent Luft nach unten.

Am 26.07.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.275,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.130,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

