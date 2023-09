Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Visa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 246,05 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 246,05 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 246,40 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 245,30 USD ab. Mit einem Wert von 245,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 110.284 Visa-Aktien.

Bei 248,85 USD erreichte der Titel am 02.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (174,80 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 28,96 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.123,00 USD – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.275,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,67 USD je Aktie.

