Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 260,57 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 260,57 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 261,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,94 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 120.315 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 263,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Bei einem Wert von 208,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,86 Prozent.

Visa veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,90 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Börse New York: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus