Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Visa hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 259,05 EUR.

Mit einem Kurs von 259,05 EUR zeigte sich die Visa-Aktie im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 259,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 257,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 258,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.619 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 259,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (197,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,18 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 8.634,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

