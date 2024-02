Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Vormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 279,42 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 279,42 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 279,47 USD zu. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,54 USD. Zuletzt wurden via AMEX 5.011 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 279,93 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,18 Prozent hinzugewinnen. Am 17.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 8.634,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen