Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Freitagmittag an

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 256,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 256,00 EUR zu. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,85 EUR aus. Mit einem Wert von 254,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.707 Visa-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 264,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 3,21 Prozent niedriger. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 197,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,18 USD je Aktie eingenommen. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.634,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.936,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

NYSE-Handel: Dow Jones nachmittags mit positivem Vorzeichen

NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones steigen