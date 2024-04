Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 277,21 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Im New York-Handel kam die Visa-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 277,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 277,29 USD. Die Visa-Aktie sank bis auf 275,32 USD. Bei 276,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.401 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 290,96 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 4,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 216,14 USD am 01.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8.634,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.936,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Am 29.04.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.



