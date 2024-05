Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 275,04 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 275,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 274,92 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 277,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 171.207 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 290,96 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 5,79 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Visa am 23.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,99 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,95 USD je Visa-Aktie.

