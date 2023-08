Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 218,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 218,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 218,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 1.940 Stück.

Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,28 Prozent. Bei einem Wert von 180,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Abschläge von 17,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,16 USD, nach 1,98 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 8.123,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.275,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,65 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Visa-Investment verdient

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr

NYSE-Wert Visa-Aktie dennoch leichter: Visa mit glänzendem Ergebnis