Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 239,11 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 239,11 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 238,60 USD ab. Bei 240,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 169.090 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,37 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 2,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,80 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 26,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8.123,00 USD gegenüber 7.275,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Visa-Investment verdient

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr

NYSE-Wert Visa-Aktie dennoch leichter: Visa mit glänzendem Ergebnis