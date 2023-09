Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 247,51 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 247,51 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,79 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 139.829 Aktien.

Am 02.09.2023 markierte das Papier bei 248,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8.123,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2023 aus.

