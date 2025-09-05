Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 342,32 USD.
Das Papier von Visa befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 342,32 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 341,14 USD. Bei 342,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 110.621 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 9,70 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 21,64 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2026 12,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
