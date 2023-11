Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 228,85 EUR.

Bei der Visa-Aktie ließ sich um 11:58 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 228,85 EUR. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,20 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 228,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.119 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 1,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 24.10.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.609,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.787,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,89 USD fest.

