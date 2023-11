Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 244,20 USD ab.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 244,20 USD nach. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,49 USD nach. Bei 243,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 220.489 Visa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,06 USD) erklomm das Papier am 14.09.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 2,40 Prozent zulegen. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 20,83 Prozent wieder erreichen.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

