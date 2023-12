Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 255,87 USD.

Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 255,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 256,00 USD. Bei 253,77 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten 1.614 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 257,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,49 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 202,62 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,81 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 24.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.787,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

