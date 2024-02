Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag leichter

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 275,48 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 275,48 USD. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 275,45 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.864 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2024 auf bis zu 279,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 1,62 Prozent Luft nach oben. Am 17.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,89 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 8.634,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,92 USD je Visa-Aktie belaufen.

