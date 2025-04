Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 309,67 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 309,67 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 310,00 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 306,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 246.179 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 366,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 393,00 USD für die Visa-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 30.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Visa am 29.04.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Schwache Performance in New York: Dow Jones letztendlich im Minus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach