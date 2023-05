Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Visa 210,80 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Visa-Aktie zeigte sich um 11:57 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 210,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 211,70 EUR. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,65 EUR ab. Mit einem Wert von 211,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 950 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 216,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,54 Prozent. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 177,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 18,63 Prozent wieder erreichen.

Am 25.04.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,09 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.985,00 USD – ein Plus von 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.189,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Visa-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

NYSE-Titel MasterCard-Aktie stärker: MasterCard kann Erlöse deutlich steigern

NYSE-Titel Visa-Aktie legt zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn

Ausblick: Visa legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com