Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag höher

09.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 277,83 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 277,83 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 277,90 USD. Bei 276,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.147 Visa-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 290,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 4,73 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 22,20 Prozent sinken. Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 23.04.2024. Das EPS belief sich auf 2,33 USD gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,78 Mrd. USD im Vergleich zu 7,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Visa wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,95 USD je Visa-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen Optimismus in New York: Dow Jones klettert schlussendlich Handel in New York: Dow Jones im Aufwind

