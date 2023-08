Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 218,70 EUR.

Die Visa-Aktie konnte um 11:52 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 218,70 EUR. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 219,05 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 218,35 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 851 Stück gehandelt.

Am 05.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 221,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,05 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 180,22 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 17,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 USD gegenüber 1,98 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.123,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.275,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Visa-Investment verdient

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr

NYSE-Wert Visa-Aktie dennoch leichter: Visa mit glänzendem Ergebnis