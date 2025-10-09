Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Donnerstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 349,32 USD ab.
Die Visa-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 349,32 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 349,32 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 351,47 USD. Bisher wurden heute 120.577 Visa-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 274,48 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 27,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.
In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
