Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 264,34 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,27 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 264,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 190.112 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 265,27 USD markierte der Titel am 10.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 208,81 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,01 Prozent.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 23.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,90 USD je Aktie aus.

