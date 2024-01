Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Visa im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 263,05 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 263,05 USD nach oben. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 263,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 261,97 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.248 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,27 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2023 Kursverluste bis auf 208,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 25,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8.609,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.787,00 USD umgesetzt worden waren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

