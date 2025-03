Blick auf Visa-Kurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Visa

10.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 343,59 USD.

Wer­bung

Die Visa-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 343,59 USD abwärts. Die Visa-Aktie sank bis auf 339,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 339,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 314.033 Stück. Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,53 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 6,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 252,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 393,00 USD. Visa gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Visa am 29.04.2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,29 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Verluste Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com