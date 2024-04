Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Abschlägen

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 274,58 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 274,58 USD ab. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 274,35 USD. Bei 275,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.144 Stück gehandelt.

Bei 290,96 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,97 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 216,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 21,28 Prozent wieder erreichen.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 8.634,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 7.936,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags schwächer

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester