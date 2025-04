Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 329,08 USD nach.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 329,08 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 326,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 328,02 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.054 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (366,53 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 11,38 Prozent zulegen. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 393,00 USD an.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Visa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

