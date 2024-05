Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag gefragt

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 279,65 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 279,65 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 280,11 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 279,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 144.931 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 290,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 216,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 23.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,95 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

