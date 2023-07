Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 237,94 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 237,94 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 238,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,01 USD. Bisher wurden via New York 167.179 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 240,00 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,80 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 36,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7.985,00 USD gegenüber 7.189,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Visa rechnen Experten am 23.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

1. Quartal 2023: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vergangenen Quartal im Portfolio

Bridgewater Associates: So hat der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds im ersten Quartal 2023 investiert

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich