Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Visa. Mit einem Wert von 218,55 EUR bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 218,55 EUR. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 219,25 EUR zu. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 757 Visa-Aktien.

Am 08.08.2023 markierte das Papier bei 220,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,71 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 180,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 21,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,16 USD, nach 1,98 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 8.123,00 USD gegenüber 7.275,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,65 USD im Jahr 2023 aus.

