Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 243,22 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 243,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 160.553 Visa-Aktien.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 174,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 28,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 25.07.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.123,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.275,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,65 USD fest.

