Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Mittwochabend ab

10.09.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Mittwochabend ab

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 340,11 USD ab.

Um 20:06 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 340,11 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 336,47 USD aus. Bei 342,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 464.945 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. 10,41 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 21,13 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

